Hindistan yeni vergi politikasını duyurdu: Üreticilerin itirazına rağmen çelik ihracatına %15 vergi getirildi

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 14:17:10 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan hükümeti iç piyasada fiyatları düşürmek amacıyla çelik üretiminde kullanılan kömür gibi bazı hammaddelere uygulanan ithalat vergisini kaldırırken, yerel çelik sektörünün itirazlarına rağmen demir cevheri ve çelik ürünlerine ihracat vergisi getirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni vergi politikası 22 Mayıs tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Toptan ürün enflasyonunun %15,08 seviyesine çıkmasıyla enflasyonu kontrol altına almak isteyen hükümet, çelik üreticilerinin üretim maliyetlerini ve bu sayede nihai mamul fiyatlarını düşürmek amacıyla ferronikel ve koklaşabilir taş kömürüne uygulanan %2,5 oranındaki ve kok ile yarı koka uygulanan %5 oranındaki ithalat vergilerini kaldırdı.

Hükümet ayrıca yerel arzı artırmak ve arz baskısı sayesinde fiyatları aşağıya çekmek için demir cevheri ve konsantrelerine uygulanan ihracat vergisi oranını %50’ye çıkardı ve pelet ihracatına %45 vergi getirdi.

Öte yandan pik demir, yüksek manganlı pik, sıcak sac, soğuk sac, galvanizli sac ve kaplamalı mamul gibi alaşımsız yassı mamullere, çubuk ile kangala ve paslanmaz çeliğe de %15 ihracat vergisi getirildi.

Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, “İthalatına bağımlı olunan hammadde ve ara mallara uygulanan vergilerin kaldırılmasıyla nihai mamul üretim maliyetleri düşecek,” dedi.

Verginin çelik üreticileri üzerindeki etkisi ne olacak?

Hindistan yerel çelik sektörü hammadde ithalatına vergi getirilmesini olumlu karşılarken çelik ürünlerine ihracat vergisi getirilmesi kritik bir hamle oldu.

JSPL Genel Müdürü V.R. Sharma, “Hint çelik şirketlerinin nihai mamullere bir gecede getirilen ihracat vergisiyle birlikte AB’deki alıcılarla olan ihracat sözleşmelerini iptal etmeleri gerekecek. Hükümet en azından sevkiyatların tamamlanması için bize iki üç aylık süre tanımalıydı. Böyle bir değişiklik olmasını beklemiyorduk," dedi.

Sharma, Hint çelik üreticilerinin genelde Avrupa’ya olmak üzere bekleyen yaklaşık 2 milyon mt’luk siparişleri olduğunu ve bunların bazılarının limanlarda beklediğini, bazılarının ise farklı aşamalarda olduğunu ifade etti. Vergi politikasındaki değişikliğin fors majör açıklamalarıyla sonuçlanabileceğini ve müşterilerin yanlış bir şey yapmayıp, bu şekilde davranılmayı hak etmediklerini vurguladı.

Öte yandan, JSPL’nin ihracat vergisi gelmeden önce aldığı 260.000 mt’luk ihracat siparişi olduğunu dile getiren Sharma, tahminlerine göre Hint çelik sanayinin devam eden tedarik sözleşmelerinden dolayı 300 milyon $ kadar zarar uğrayacağını sözlerine ekledi.

Başka bir büyük ölçekli çelik üreticisinden bir yetkili, “Gümrükten geçmeyen her şey vergiye tabi olacak. Bu çok kötü,” dedi ve verginin piyasanın gidişatına nasıl etki edeceğini anlamadan önce tedarikçilerin Mayıs, Haziran ve Temmuz sevkiyatlı olarak yaptıkları satışlar konusunda ne yapacaklarına karar vermeleri gerekeceğini söyledi.

Kapasite artırımından vazgeçilebilir

Başlıca yerel çelik şirketlerinden bazı yetkililer, üreticilerin sermaye harcamalarında düzenlemeler yapılabileceğini ya da iptal edilebileceğini, çünkü bu yatırımların iç ve dış piyasalara yapılacak satışlardan elde edileceği tahmin edilen gelir baz alınarak yapıldığını ve şu anda satış konusunun belirsizleştiğini söyledi.

JSW Steel Limited Genel Müdürü Seshagiri Rao’ya göre, eğer ihracata ayrılan 18 milyon mt ürün küresel pazarda rekabetçiliğini kaybederse, yerel piyasa bu arz fazlasını kaldıramaz. Bu durumda bazı kapasitelerin devre dışı bırakılması gerekir ve şirketler büyüme planlarını ciddi bir şekilde gözden geçirmek zorunda kalır.

Rao, 2021-22 döneminde Hindistan’ın çelik tüketiminin 105 milyon mt, ihracatının ise %80 oranındaki kapasite kullanım oranıyla birlikte 18 milyon mt olduğunu ve üreticilerin kapasite genişletme planlarını hem yerel hem de küresel gerekliliklere göre yaptığını söyledi. Ancak ihracatın yeni vergiyle birlikte rekabet edemeyecek hale gelmesi kapasite genişletme planlarını riske atıyor.

Hindistan Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Çelik ihracatına vergi getirilmesi, çelik sektöründeki yatırımcılara yalnızca olumsuz bir işaret gönderecek ve sektörün kapasite kullanımını olumsuz yönde etkileyecek. Hindistan mühendislik ve çelik ihracatını son iki yıldır artırıyor ve küresel çelik zincirinin daha büyük bir parçası olma potansiyeline sahip. Hindistan şimdi çelik ihracat fırsatlarını kaybedebilir ve bu karar ülkedeki genel ekonomik faaliyetleri de etkileyebilir. Ayrıca, çelik ihracatına vergi getirilmesi diğer ülkelerin küresel pazarda Hindistan’ın kaybedeceği payı elde etmesine yardımcı olacak. Kaybedilen zemini yeniden inşa etmek çok uzun bir zaman alabilir çünkü tedarik zinciri kesintiye uğrayacak ve Hindistan’ın güvenilir bir ihracatçı olarak itibarı zedelenecek,” ifadelerine yer verildi.

Hindistan’ın çelik ihracatı büyük bir darbe alsa da durmayacak

Vergilerin uygulanacağı resmi ürün listesinde başlıca nihai mamuller yer alırken, Hindistan’da 7207 kodu altında kayıtlı bulunan yarı mamuller söz konusu listeye dahil edilmedi. Piyasa kaynakları, bazı yassı mamul üreticilerinin sıcak, soğuk ve galvanizli sac pazarındaki kaybı telafi edebilmek amacıyla slab satışlarını artırabileceğini söylüyor. Bununla birlikte alınan karardan kütük ihracatı etkilenmeyecek olsa da küresel piyasalarda cazip olmayan karşı teklifler dikkate alındığında, kütük ihracat tonajlarının en azından yakın gelecekte artması öngörülmüyor. Bir tüccar, “Hindistan’da [devlete bağlı] üreticiler 650$/mt FOB’dan veya üzerinden satış yapmak istiyor. Ancak söz konusu seviyenin [Güneydoğu Asya’da] kabul göreceğini düşünmüyorum,” yorumunu yaptı. Bir başka kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Yerel [inşaat demiri ve kütük] fiyatları düştüğünde ihracat piyasalarında daha rekabetçi teklifler görebiliriz,” ifadelerini kullandı.

Çoğu piyasa kaynağı, Hindistan’ın nihai mamul satışlarının mevcut koşullarda düşeceğini fakat belirli oranda devam edeceğini düşünüyor. Bir kaynak, “Kritik nokta, Hint satıcılar %15'lik vergiyi fiyatlara mı yansıtacak yoksa vergiden doğan maliyeti kendileri mi absorbe edecekler,” şeklinde konuştu. 31 Mart 2022 tarihinde sona eren geçtiğimiz mali yılda, Hindistan’ın başlıca nihai mamul satış rotası, İtalya ile Belçika’ya toplamda yapılan 2,38 milyon mt satış ile AB oldu. Söz konusu dönemde Vietnam’a 1,7 milyon mt, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ise 1,3 milyon mt ihracat yapıldı. Hindistan’ın en çok ihraç ettiği nihai mamul sıcak sac oldu. Piyasa kaynaklarına göre, Avrupa’ya yapılan satışlar devam edecek ve Hint üreticiler vergi maliyetinin en azından bir kısmını kendileri karşılayacak. Vietnam’a ise sevkiyat yapılmayacak çünkü buradaki fiyatlar halihazırda düşük ve Hint üreticiler son birkaç aydır buraya pek aktif bir şekilde satış yapmıyor.

Türk bir piyasa kaynağı, “Piyasada çok fazla alternatif oyuncu var, onlar herhangi bir durumda oluşacak eksikliği kapatabilir,” şeklinde konuştu ve küresel sıcak sac fiyatlarının yakında sertçe artma ihtimaline şüpheyle baktığını ifade etti.