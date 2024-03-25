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Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Şubat döneminde %323,4 yükseldi

Pazartesi, 25 Mart 2024 12:28:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %323,4 artışla 271.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %208,3 artarak 333.000 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde profil ihracatı yıllık %76,4 artışla 97.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde yerel çelik tüketimi yıllık %25 düşüşle 370.200 mt seviyesine geriledi ve tüketimin 171.200 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Yılın ilk iki ayında Ukrayna yıllık %43,3 artışla 145.600 mt yassı mamul ithal ederken, profil ithalatı da 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %12,4 düşüşle 23.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde başlıca ihracat pazarları %80,6 ile AB, %7,3 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %3,9 ile Afrika olurken, ithalat yapılan başlıca rotalar %42,9 ile diğer Avrupa ülkeleri, %39,9 ile AB-27 ülkeleri ve %16,9 ile Asya olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: Profil Yarı Mamul Uzun Ürünler Yassı Ürünler Ukrayna BDT İth/ihr İstatistikleri Tüketim 

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