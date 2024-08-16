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Hindistan, Vietnam’dan ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping soruşturması başlattı

Cuma, 16 Ağustos 2024 15:53:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Vietnam’dan ithal en fazla 2.100 mm genişlik ve en fazla 25 mm kalınlıktaki alaşımlı veya alaşımsız sıcak rulo saca yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturma, Vietnam’dan ithal söz konusu ürünün dampingli fiyatlardan satılmasının yerel sektörde maddi hasara yol açtığı ve maddi hasarın daha da artma tehlikesi olduğu gerekçesiyle Hindistan Çelik Birliği’nin yerel çelik üreticileri JSW Steel Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel adına yaptığı başvuru üzerine başlatıldı.

Öte yandan soruşturmanın 1 Ocak 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacağı bildirildi. DGTR, sektörün uğradığı zararı değerlendirmek için 2020-21, 2021-22 ve 2023-24 mali yıllarını da inceleyecek.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208, 7211, 7225 ve 7226 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

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