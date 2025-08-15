 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan,...

Hindistan, Vietnam çıkışlı sıcak rulo sac ithalatına antidamping vergisi getirebilir

Cuma, 15 Ağustos 2025 13:39:11 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Vietnam’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine beş yıl süreyle 121,50$/mt oranında antidamping vergisi getirilmesini tavsiye etti. Söz konusu tavsiye Maliye Bakanlığına iletilecek ve Gelir İdaresinin resmi duyurusunun ardından yürürlüğe girecek.

DGTR, kaplamalı ürünler hariç kalınlığı 25 mm’ye, genişliği ise 2.100 mm’ye kadar olan alaşımlı ve alaşımsız sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine yönelik damping soruşturmasında söz konusu ürünlere vergi getirilmesi gerektiği sonucuna ulaştı. Bu ürünler otomotiv, petrol ve gaz, sermaye malları, inşaat ve mühendislik gibi temel sektörlerde kullanılıyor. Paslanmaz çelikten üretilmiş sıcak haddelenmiş yassı ürünler kapsam dışında tutuluyor.

Soruşturma, JSW Steel Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited tarafından Ağustos 2024’te yapılan başvuru üzerine başlatılmıştı. DGTR’nin raporuna göre Vietnam’dan yapılan ithalatın (Hoa Phat Dung Quat Steel JSC hariç) dampingli olduğu tespit edildi. İş birliği yapmayan üretici/ihracatçılar için hesaplanan damping marjı %20-30 aralığında olurken, Hoa Phat Dung Quat Steel JSC’nin damping marjı %0-10 aralığında belirlendi.

DGTR, Vietnam’dan yapılan ithalatın Hindistan’ın toplam sıcak haddelenmiş yassı ürün ithalatının yaklaşık %21’ini oluşturduğunu, yerli sanayinin ise ulusal talebi karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Vietnam Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Rusya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri iç piyasanın çok altında

15 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de ithal sıcak rulo sac teklifleri düşerken, Çin çıkışlı malzeme yine pek ilgi çekmedi

15 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Çin’deki dalgalanmalar sebebiyle fiyat trendleri belirsiz

15 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları yükselmeye devam ediyor

15 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Malezya çıkışlı sıcak rulo sac Vietnam’a cazip fiyattan satıldı, Çin çıkışlı teklifler daha yüksek

15 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Ağustos 2025

15 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD Güney Kore’den ithal sıcak haddelenmiş çelik için nihai teşvik oranlarını açıkladı

15 Ağu | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 33. Hafta, 2025

14 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları artış kaydetse de alıcılar yeni seviyeleri kabul etmiyor

14 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ağustos 2025

14 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis