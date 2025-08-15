Hindistan, Vietnam çıkışlı sıcak rulo sac ithalatına antidamping vergisi getirebilir

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Vietnam’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine beş yıl süreyle 121,50$/mt oranında antidamping vergisi getirilmesini tavsiye etti. Söz konusu tavsiye Maliye Bakanlığına iletilecek ve Gelir İdaresinin resmi duyurusunun ardından yürürlüğe girecek.

DGTR, kaplamalı ürünler hariç kalınlığı 25 mm’ye, genişliği ise 2.100 mm’ye kadar olan alaşımlı ve alaşımsız sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine yönelik damping soruşturmasında söz konusu ürünlere vergi getirilmesi gerektiği sonucuna ulaştı. Bu ürünler otomotiv, petrol ve gaz, sermaye malları, inşaat ve mühendislik gibi temel sektörlerde kullanılıyor. Paslanmaz çelikten üretilmiş sıcak haddelenmiş yassı ürünler kapsam dışında tutuluyor.

Soruşturma, JSW Steel Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited tarafından Ağustos 2024’te yapılan başvuru üzerine başlatılmıştı. DGTR’nin raporuna göre Vietnam’dan yapılan ithalatın (Hoa Phat Dung Quat Steel JSC hariç) dampingli olduğu tespit edildi. İş birliği yapmayan üretici/ihracatçılar için hesaplanan damping marjı %20-30 aralığında olurken, Hoa Phat Dung Quat Steel JSC’nin damping marjı %0-10 aralığında belirlendi.

DGTR, Vietnam’dan yapılan ithalatın Hindistan’ın toplam sıcak haddelenmiş yassı ürün ithalatının yaklaşık %21’ini oluşturduğunu, yerli sanayinin ise ulusal talebi karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.