Ind-Ra: Koruma vergisi Hint üreticilere sıcak rulo sac fiyatlarını artırma fırsatı sağlayabilir

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu India Research and Ratings (Ind-Ra), Hindistan hükümetinin yassı mamul ithalatı için önerilen %12 oranındaki koruma vergisini yürürlüğe alması halinde yerel çelik üreticilerinin sıcak rulo sac fiyatlarını 6.000 INR/mt (70$/mt) yükseltebileceğini belirtti.

Koruma vergisinin, Hindistan’ın 2023-24 mali yılında 5,35 milyon mt seviyesinde yer alan yassı mamul ithalatını kapsayacağı ve büyük ölçekli entegre çelik üreticilerinin fiyatları ile marjını destekleyebileceği ifade edildi.

Ind-Ra, %12 oranındaki koruma vergisi ve %10 oranındaki koruma vergisi kesintisi göz önünde bulundurulduğunda verginin, yerel çelik fiyatlarında %13,2’ye varan yükselişe yol açacağını dile getirdi. Bu durumun özellikle büyük ölçekli entegre yassı mamul üreticilerinin kredi metriklerini güçlendireceğine dikkat çekti.

Kuruluş, “Hammadde arzının değişmediği bir senaryoda hammadde fiyatlarının artması beklenmediği için çelik fiyatlarındaki yükselişle üreticilerin satış fiyatları ile hammadde fiyatları arasındaki fark artacak. Ayrıca büyük ölçekli piyasa oyuncularının sermaye harcamalarını tamamlamasıyla borçlarının 2024-25 mali yılına kıyasla azalması bekleniyor,” dedi.