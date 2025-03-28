 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ind-Ra:...

Ind-Ra: Koruma vergisi Hint üreticilere sıcak rulo sac fiyatlarını artırma fırsatı sağlayabilir

Cuma, 28 Mart 2025 15:37:15 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu India Research and Ratings (Ind-Ra), Hindistan hükümetinin yassı mamul ithalatı için önerilen %12 oranındaki koruma vergisini yürürlüğe alması halinde yerel çelik üreticilerinin sıcak rulo sac fiyatlarını 6.000 INR/mt (70$/mt) yükseltebileceğini belirtti.

Koruma vergisinin, Hindistan’ın 2023-24 mali yılında 5,35 milyon mt seviyesinde yer alan yassı mamul ithalatını kapsayacağı ve büyük ölçekli entegre çelik üreticilerinin fiyatları ile marjını destekleyebileceği ifade edildi.

Ind-Ra, %12 oranındaki koruma vergisi ve %10 oranındaki koruma vergisi kesintisi göz önünde bulundurulduğunda verginin, yerel çelik fiyatlarında %13,2’ye varan yükselişe yol açacağını dile getirdi. Bu durumun özellikle büyük ölçekli entegre yassı mamul üreticilerinin kredi metriklerini güçlendireceğine dikkat çekti.

Kuruluş, “Hammadde arzının değişmediği bir senaryoda hammadde fiyatlarının artması beklenmediği için çelik fiyatlarındaki yükselişle üreticilerin satış fiyatları ile hammadde fiyatları arasındaki fark artacak. Ayrıca büyük ölçekli piyasa oyuncularının sermaye harcamalarını tamamlamasıyla borçlarının 2024-25 mali yılına kıyasla azalması bekleniyor,” dedi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Fiyatlar yatay ancak ticaret ivmesi hala belirsiz

28 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları gevşedi

28 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Kuzey Afrikalı üreticiler sıcak rulo sac ihracat fiyatlarında artış hedefliyor

27 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 13. Hafta, 2025

27 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

AB’de yerel sıcak rulo sac fiyatları yatay seyrederken, birkaç bağlantı sessizliği bozdu

27 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yükselse de halen rekabetçi

27 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları aynı seviyelerde kaldı

27 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Vietnam’da ithal sıcak rulo sac fiyatları halen dalgalı

27 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Mart 2025

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

İngiltere UK Steel’in başvurusu üzerine çelik koruma önlemi incelemesinin kapsamını genişletti

27 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis