İthalata vergi getirileceği duyumları Hindistan piyasasını çalkaladı

Hindistan hükümeti, özellikle de Çin’den yapılan ucuz ithalatın olumsuz etkilerine karşı yerel çelik sektörünü korumak için ithalata geçici olarak vergi önlemi getirmeye çalışıyor. Bu nedenle bu hafta piyasada yassı çelik ithalatına %12’lik geçici vergi getirileceğine yönelik haberler duyuldu. Bu vergiye yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Düşen fiyatlardan muzdarip olan Hint çelik imalatçılarını ABD’nin getirdiği vergiler ve Asya-Pasifik ülkelerinden yapılan ithalatın artması gibi sürekli olarak artan küresel zorluklardan korumak için koruma önlemi getirileceğine yönelik beklentiler arttı. Bu nedenle piyasa oyuncuları, yassı mamullerin ithalat fiyatlarının belli bir seviyeyi geçmesi durumunda devreye girecek bir vergi getirilmesi ihtimalini tartışıyor. Mevcut koşullarda sıcak rulo sac, sıcak haddelenmiş levha, soğuk rulo sac, soğuk sac ve boyalı sac fiyatları sırasıyla 675$/mt, 695$/mt, 825$/mt, 861$/mt ve 964$/mt seviyelerinde yer alıyor. Ancak aralarında Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinin de yer aldığı piyasa oyuncularına göre ithalat fiyatlarının belli bir seviyede belirlenmesi imkansız olduğu için bu verginin getirilmesi perk mümkün değil .

Hint çelik üreticileri yassı çelik ithalatına %25 vergi getirilmesini istese de analistler bu verginin %15’e daha yakın olacağını düşünüyor. Bununla birlikte üreticiler bu fırsattan faydalanarak özellikle de serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden yapılan yassı mamul ithalatını düşürmek amacıyla koruma önlemlerinin uygulanmasında diretiyor. Japonya ve Güney Kore’den yapılan ithalat bu anlaşmalar kapsamında vergisiz olsa da Çin’den yapılan sevkiyatlarda %7,5 ithalat vergisi alınıyor.

Hindistan’ın verilerine göre 2024-2025 mali yılının ilk 10 ayında Güney Kore, Çin ve Japonya’dan yapılan nihai mamul ithalatı, ülkenin toplam ithalatının %78’ini oluşturdu. Bunların arasında Güney Kore Hindistan’a yaptığı ihracatı yıllık %11,7 ile 2,4 milyon mt’a çıkarırken, Çin %3,4 artışla 2,3 milyon mt ve Japonya %88,6 artışla 1,8 milyon mt ihracat gerçekleştirdi.

SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Üreticiler son aylarda dış piyasalara teklif vermediği ve özellikle de son haftalarda ithal fiyatları kabul etmek yerine daha yüksek seviyelerde olan iç piyasaya yöneldiği için Hindistan’ın sıcak rulo sac ihracatı durgun seyrediyor. Bu nedenle yakın zamanda koruma önlemlerinin açıklanmasını bekliyorum,” ifadelerini kullandı.