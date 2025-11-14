Hindistan Vietnam’dan ithal sıcak saca antidamping vergisi uygulayacak

14 Kasım Cuma günü hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan, Vietnam’dan ithal sıcak saca beş yıl süreyle antidamping vergisi getirdi.

Bu kapsamda yerli üreticileri düşük fiyatlı ithalata karşı korumak amacıyla Vietnam’dan sıcak sac ithalatına 121,55$/mt antidamping vergisi uygulanacak.

Verginin, Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR) tarafından önerildiği belirtildi. DGTR, Ağustos ayında Vietnam’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak haddelenmiş yassı mamuller için beş yıl antidamping vergisi uygulanmasını önermiş ancak levha ve kaplamalı ürünleri bu kapsamın dışında bırakmıştı.

Bu ürünlerin otomotiv, petrol ve gaz, sermaye malları, inşaat ve mühendislik gibi temel sektörlerde yaygın olarak kullanıldığı, paslanmaz çelikten üretilmiş sıcak sacın ise kapsam dışında olduğu bildirildi.

Soruşturma, JSW Steel Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited tarafından verilen dilekçe üzerine Ağustos 2024’te başlatılmıştı.

Soruşturma raporuna göre Vietnam’dan yapılan ithalat, Hindistan’ın sıcak sac ithalatının yaklaşık %21’ini oluştururken, yerel sektör ülke talebini karşılayacak yeterli kapasiteye sahip.