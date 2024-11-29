Hint SAIL ve John Cockerill çelik üretim teknolojileri geliştirecek

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) ve Belçika merkezli mühendislik şirketi John Cockerill’in Hindistan’daki bağlı kuruluşu John Cockerill India, gelişmiş çelik üretim teknolojilerine yönelik seçenekleri araştırmak üzere anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında taraflar, demir ve çelik üretimini dönüştürmenin yanı sıra Hindistan’da sürdürülebilir yeşil çelik çözümlerinin kullanımını teşvik edecek.

Bununla birlikte SAIL ve John Cockerill India, yeşil çelik ve silisli çelik de dahil olmak üzere karbon çeliğe yönelik soğuk haddeleme ve işleme alanında ortak girişim kurma seçeneğine odaklanacak. Bununla birlikte demir ve çelik üretim süreçlerine yeşil hidrojenin entegre edilmesi ve John Cockerill’in inovatif işleme teknolojilerinin SAIL’in gelecekteki projelerinde kullanılması üzerine de çalışmalar yapacak.