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Hint JSW Steel ve SAIL, Moğolistan’dan koklaşabilir taş kömürü ithal etmeyi planlıyor

Çarşamba, 27 Kasım 2024 15:18:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Basında çıkan haberlere ve piyasa kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited ve Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Moğolistan’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatına yönelik görüşmelere başladı.

Ön görüşmelerde, JSW Steel’in 2.500 mt ve SAIL’in ise 75.000 mt kömür ithal etmesinin konuşulduğu, ayrıca sevkiyatların Rusya veya Çin üzerinden yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Moğolistan, denize kıyısı olmasa da kömür ithalatı için uygun bir rota olarak öne çıkıyor. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan söz konusu ülkenin Hindistan’ın büyüyen çelik sektörünün rekabetçi tedarikçilerinden biri olabileceği söyleniyor. Moğolistan’ın yüksek kalite koklaşabilir taş kömürü fiyatları, Avustralya çıkışlı kömürün yaklaşık 50$/mt altında yer alıyor.

Avustralya, Hindistan’ın yıllık yaklaşık 70 milyon mt seviyesinde yer alan kömür ithalatının yarısını karşılıyor. Ancak geçtiğimiz yıl Avustralya’daki olumsuz hava koşullarının yol açtığı aksamalar sebebiyle Hint çelik üreticilerinin alternatif tedarik rotaları arayışına girdiği belirtiliyor.

Sene başında Hindistan hükümeti, Moğolistan’da anahtar teslim projeler hayata geçirmenin yanı sıra Hint çelik üreticilerinin koklaşabilir taş kömürü ithal etmesine yönelik gerekli lojistik ve altyapı projeleri inşa etmek amacıyla devlete bağlı kömür madencileri, demir yolu üreticileri, altyapı ve mühendislik hizmetleri şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum kurmuştu.

Ancak Moğolistan’ın denize kıyısı olmadığı için Hindistan’a kömür sevkiyatlarında sorunlar yaşandığı, ihracat için Rusya ve Çin’den geçen güzergahlara, altyapıya ve lojistik desteğe ihtiyaç olduğu belirtilmişti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail JSW Steel 

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