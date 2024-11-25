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Danieli Hint SAIL’e çubuk tesisi ve tavlama fırını tedarik edecek

Pazartesi, 25 Kasım 2024 11:49:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) için yeni bir yürüyen tabanlı tavlama fırınının yanı sıra yüksek hızlı bir çubuk tesisi inşa edeceğini açıkladı.

Yıllık kapasitesi 1 milyon mt olacak ve Hindistan’ın Durgapur kentinde kurulacak olan yeni çubuk tesisi, yüksek hızlı dağıtım sistemi, su verme ve temperleme tesisleri içerecek. Yürüyen tabanlı tavlama fırını ise saatte 220 ton sıcak kütük kapasitesine sahip olacak. Çubuk tesisinin 2027 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması bekleniyor.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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