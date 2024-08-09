Hint SAIL’in konsolide net kârı birinci çeyrekte %61 azaldı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) konsolide net kârı 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %61 düşüşle 817,80 milyon INR (9,70 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %1 düşüşle 239,97 milyar INR (2,86 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

SAIL Başkanı Amarendu Prakash, “Düşük fiyatlı ithal ürünlerin yarattığı sıkıntıların ilerleyen dönemde gereğine uygun şekilde ele alınması bekleniyor,” dedi ve üretimin artırılmasına odaklanıldığını ekledi.

Öte yandan net satış fiyatlarındaki düşüşün ve istisnai ürünlerde yapılan düzenlemelerin şirketin net kârını olumsuz etkilediği de aktarıldı.