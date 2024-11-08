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Hint SAIL’in net kârı ikinci çeyrekte düşüş kaydetti

Cuma, 08 Kasım 2024 14:16:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) net kârı 2024-25 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %31 düşüşle 8,9 milyar INR (106,67 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam geliri yıllık %17 düşerek 248,4 milyar INR (2,95 milyar $) seviyesine geriledi.

SAIL Başkanı Amarendu Prakash, “Çelik ithalatında öngörülen düşüş ve gayrisafi yurt içi hasıla ile sermaye harcamalarında beklenen artış doğrultusunda mevcut mali yılın ikinci yarısında sonuçlarımızın toparlanacağını tahmin ediyoruz,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Sail 

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