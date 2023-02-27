Hindistan hükümeti NMDC’nin özelleştirilme sürecine katılan şirketleri açıkladı

Pazartesi, 27 Şubat 2023 10:35:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, NMDC Steel Limited’in özelleştirilme sürecine katılım gösteren şirketleri açıkladı.

NMDC tarafından inşa edilen ancak tasfiyesi tamamlanan yıllık 3 milyon mt kapasiteli tesisin özelleştirilme sürecine katılım gösteren şirketlerin JSW Steel Limited, ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Essar Steel ve Adani Enterprises olduğu paylaşıldı.

Resmi olarak teyit edilmemiş olsa da 26 kuruluşun hükümete niyet mektubu gönderdiği ifade edildi.

Ayrıca tesisin ilk sıcak rulo sac üretimini 31 Mart tarihine kadar yapmasının beklendiği de öğrenildi.