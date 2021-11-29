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Hindistan hükümeti atıl duran madenlerin üretime kazandırılması için harekete geçti

Pazartesi, 29 Kasım 2021 09:41:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), demir cevheri madencisi NMDC Limited ve manganez cevheri madencisi MOIL Limited’i, MOIL Limited’in madencilik ruhsatının bulunduğu atıl duran madenlere yönelik harekete geçmesi için görevlendirdi.

Söz konusu şirketlerin, atıl duran madenlerde üretime başlanması için alınan önlemlere ilişkin bir durum raporu hazırlaması ve bu durum raporunu bir ay içerisinde bakanlığa göndermesi gerekecek.

Alınan bu kararla, hükümete bağlı şirketlerin, madenlerde mesken tutmasının engellenmesi, atıl duran madenlerin üretime kazandırılması ve yerel maden üretiminin artırılması amaçlanıyor.


Etiketler: demir cevheri  Hindistan  hammaddeler  madencilik  mangan cevheri  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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