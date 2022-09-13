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Hilco Global Almanya’daki kalın levha haddehanesini Asyalı bir üreticiye sattı

Salı, 13 Eylül 2022 14:12:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli Hilco Global’in Amsterdam merkezli bağlı kuruluşu Hilco Industrial Acquisitions, B.V., Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp’un Duisburg’da bulunan kalın levha haddehanesindeki tüm varlıklarını Asyalı bir çelik üreticisine sattığını açıkladı.

Söz konusu satış Hilco Industrial Acquisitions, B.V.’nin haddehaneyi Thyssenkrupp Steel Europe’dan satın almasından altı ay sonra gerçekleşti.

Almanya’dan Asya’ya yaklaşık 22.000 mt makine ve ekipman taşınacak.

Faaliyeti sırasında yaklaşık 850.000 mt çelik üreten haddehane geçtiğimiz yılın Eylül ayında kapatılmıştı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım 

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