Hilco Global Almanya’daki kalın levha haddehanesini Asyalı bir üreticiye sattı

ABD merkezli Hilco Global’in Amsterdam merkezli bağlı kuruluşu Hilco Industrial Acquisitions, B.V., Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp’un Duisburg’da bulunan kalın levha haddehanesindeki tüm varlıklarını Asyalı bir çelik üreticisine sattığını açıkladı.
Söz konusu satış Hilco Industrial Acquisitions, B.V.’nin haddehaneyi Thyssenkrupp Steel Europe’dan satın almasından altı ay sonra gerçekleşti.
Almanya’dan Asya’ya yaklaşık 22.000 mt makine ve ekipman taşınacak.
Faaliyeti sırasında yaklaşık 850.000 mt çelik üreten haddehane geçtiğimiz yılın Eylül ayında kapatılmıştı.