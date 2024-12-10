Hengyang Valin Steel Pipe dikişsiz çelik boru projesine 2,50 milyar RMB yatırım yapacak

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), bağlı şirketi Çinli çelik boru üreticisi Hengyang Valin Steel Pipe’ın ekstra büyük ebatlı dikişsiz çelik boru tesisi kurmak için 2,50 milyar RMB (350 milyon $) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

18 ay sürmesi beklenen tesis inşaatı tamamlandığında Hengyang Valin Steel Pipe dış çapı 323 mm ila 610 mm uzunluğunda ve duvar kalınlığı 7,3 mm ila 60 mm arasında ekstra büyük ebatlı dikişsiz boru üretebilecek. Proje 1-1,5 milyar RMB’lik (140-210 milyon $) banka kredisi, 1 milyar RMB’lik (700 milyon $) sermaye artırımı ve şirketin kendi sermayesiyle fonlanacak.

1$ = 7,1896 RMB