Helios yeşil demir üretimi konusunda BlueScope ile iş birliği yapacak

İsrail merkezli Helios Project, Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel’in bağlı kuruluşu BlueScopeX ile Helios Green Iron (HGI™) marka yeşil demirin kullanımını test etmek için mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu iş birliğinin ilk aşamasında Helios’un Helios Cycle™ teknolojisini kullanarak 2026 yılından itibaren HGI™ üreteceği pilot proje üzerine çalışılacak.

Helios Cycle™ teknolojisi, demir cevheri ve diğer metallerden demir üretmek için sodyum kullanılıyor ve yalnızca oksijen emisyonu gerçekleştiriyor.

BlueScope, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. BlueScopeX’in CEO'su Andrew Garey, “Çelik sektörünü karbondan arındırmak inanılmaz zor ve yolculuğumuzda bizi destekleyebilecek Helios gibi şirketlerle iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz,” dedi.