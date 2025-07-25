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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Haziran ayında %90,6 arttı

Cuma, 25 Temmuz 2025 10:40:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık %90,6 ve yıllık %51,5 artışla 156.302 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %67,2’si Çin’e, %26,1’i Malezya’ya, %3,5’i Güney Kore’ye ve %3,2’si Endonezya’ya yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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