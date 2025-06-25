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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Mayıs ayında %9,3 arttı

Çarşamba, 25 Haziran 2025 11:33:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Mayıs ayında aylık %9,3 artış ve yıllık %33,2 düşüşle 82.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların tamamı Çin’e yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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