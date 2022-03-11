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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Şubat ayında %17,8 düştü

Cuma, 11 Mart 2022 11:45:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bir önceki aya göre %17,8 düşüş ve 2021 yılının Şubat ayına kıyasla %5,2 artışla 39,43 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ocak ayına göre %17,5 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,5 artışla 33,36 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,64 milyon mt ile Güney Kore ve 1,43 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Okyanusya  dağıtım  ith/ihr istatistikleri  Avustralya  hammaddeler  demir cevheri  |  benzer haberler »

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