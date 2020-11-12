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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ekim ayında %1,9 arttı

Perşembe, 12 Kasım 2020 15:41:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bir önceki aya göre %1,9 ve 2019 yılının Ekim ayına kıyasla %10,2 artışla 46,47 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Eylül ayına göre %0,05 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %10,4 artışla 39,72 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,71 milyon mt ile Güney Kore ve 2,12 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: hammaddeler  Okyanusya  dağıtım  demir cevheri  Avustralya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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