﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Aralık ayında %11,7 arttı

Cuma, 08 Ocak 2021 15:27:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bir önceki aya göre %11,7 artış ve 2019 yılının Aralık ayına kıyasla %1,8 düşüşle 46,50 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Kasım ayına göre %16 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %3,5 düşüşle 39,96 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,78 milyon mt ile Güney Kore ve 2,33 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: hammaddeler  dağıtım  demir cevheri  Avustralya  Okyanusya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08  Oca

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Kasım döneminde %24,4 düşüş gösterdi
06  Oca

GFG Alliance, Tazmanya’daki TEMCO’nun alımını tamamladı
23  Ara

Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %3,6 düştü  
21  Ara

Demir cevheri fiyatlarının 2021 ortasına kadar 100$/mt’un üzerinde kalması bekleniyor
14  Ara

Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında artarken, hurda ithalatı düşüş gösterdi