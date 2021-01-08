Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Aralık ayında %11,7 arttı

Cuma, 08 Ocak 2021 15:27:22 (GMT+3) | İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bir önceki aya göre %11,7 artış ve 2019 yılının Aralık ayına kıyasla %1,8 düşüşle 46,50 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Kasım ayına göre %16 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %3,5 düşüşle 39,96 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,78 milyon mt ile Güney Kore ve 2,33 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.