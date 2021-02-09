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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ocak ayında %9,2 düştü

Salı, 09 Şubat 2021 12:12:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bir önceki aya göre %9,2 düşüş ve 2020 yılının Ocak ayına kıyasla %4,3 artışla 42,23 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Aralık ayına göre %11 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %4,6 artışla 35,55 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,77 milyon mt ile Güney Kore ve 1,62 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Okyanusya  demir cevheri  Avustralya  dağıtım  hammaddeler  |  benzer haberler »


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