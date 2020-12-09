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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Kasım ayında %10,4 düştü

Çarşamba, 09 Aralık 2020 16:15:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bir önceki aya göre %10,4 ve 2019 yılının Kasım ayına kıyasla %3,8 düşüşle 41,63 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ekim ayına göre %13,3 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,6 düşüşle 34,44 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 5,11 milyon mt ile Güney Kore ve 1,17 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Okyanusya  demir cevheri  dağıtım  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  Avustralya  |  benzer haberler »


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