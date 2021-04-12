Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Mart ayında %24,5 arttı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 12:40:27 (GMT+3) | İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bir önceki aya göre %24,5 artış ve 2020 yılının Mart ayına kıyasla %0,1 düşüşle 46,67 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Şubat ayına göre %24,1 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %5,6 düşüşle 38,14 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 4,36 milyon mt ile Güney Kore ve 2,67 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.