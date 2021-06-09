﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Mayıs ayında %6,5 arttı

Çarşamba, 09 Haziran 2021 12:20:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bir önceki aya göre %6,5 ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %0,5 artışla 48,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Nisan ayına göre %10,7 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,9 düşüşle 40,19 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,41 milyon mt ile Güney Kore ve 2,48 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Okyanusya  ith/ihr istatistikleri  dağıtım  hammaddeler  demir cevheri  Avustralya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  Haz

Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Nisan’da aylık %5,2 düştü
03  Haz

Avustralya 2023’ten itibaren büyük miktarlarda yeşil hidrojen tedarik edebilir
20  May

BHP, South Flank’te ilk demir cevherini üretti
17  May

Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Nisan ayında yıllık %52 arttı
12  May

Avustralya, demir cevheri fiyatlarının 2022 yılı Mart ayı sonunda 55$/mt FOB’a düşeceğini tahmin ediyor