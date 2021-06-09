Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Mayıs ayında %6,5 arttı

Çarşamba, 09 Haziran 2021 12:20:36 (GMT+3) | İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bir önceki aya göre %6,5 ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %0,5 artışla 48,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Nisan ayına göre %10,7 artış ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6,9 düşüşle 40,19 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,41 milyon mt ile Güney Kore ve 2,48 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.