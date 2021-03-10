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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Şubat ayında %11,6 düştü

Çarşamba, 10 Mart 2021 09:57:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bir önceki aya göre %11,6 ve 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %3,4 düşüşle 37,48 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ocak ayına göre %13,5 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %7,6 düşüşle 30,73 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,04 milyon mt ile Güney Kore ve 2,20 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: hammaddeler  dağıtım  Avustralya  Okyanusya  demir cevheri  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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