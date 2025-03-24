HBIS Group çelik sektörünün karbondan arındırılması için Vale ile iş birliğine gidiyor

Çinli çelik üreticisi HBIS Group, çelik değer zincirinin karbondan arındırılmasına yönelik iş birliği yapmak üzere Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketler, yeşil geçişe yönelik en iyi çözümleri belirlemek üzere çalışmalar yapmanın yanı sıra atıkların işlenmesi ve değerli metallerin çıkarılması için Technored’in yüksek fırınlarını kullanma seçeneğini değerlendirecek. Bununla birlikte düşük karbonlu yüksek fırın şarj çözümleri, döngüsel ekonomi, indirgeyici madde olarak hidrojenin kullanılması, karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) ve karbon yönetimi gibi alanlarda da iş birliği gerçekleştirecek.

Böylelikle Vale ve HBIS, küresel çelik sektörünün karbondan arındırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlayacak.