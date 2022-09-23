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H2 Green Steel üretimden kaynaklanan atıkların geri dönüştürülmesi için GreenIron H2 ile iş birliği yaptı

Cuma, 23 Eylül 2022 15:24:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç merkezli H2 Green Steel, İsveç’in kuzeyinde bulunan Boden’deki tesisinde emisyonu azaltmak ve döngüselliği artırmak için İsveçli girişim GreenIron H2 ile iş birliği yapacağını açıkladı.

GreenIron H2’nin hidrojen bazlı karbon azaltma süreci, H2 Green Steel’in faaliyetlerinden kaynaklanan demir artıklarını ve atıkları geri dönüştürmek için kullanılacak. GreenIron H2, H2 Green Steel’in tesisine üretimden kaynaklanan atık maddeler gibi artıkların toplanıp yeşil hidrojenle rafine edileceği fırınlar yerleştirecek. Her yıl 150.000 tona kadar atık toplanacak ve geri dönüştürülecek.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Üretim 

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