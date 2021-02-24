H2 Green Steel İsveç’te büyük ölçekli fosilsiz çelik tesisi kuracak

Çarşamba, 24 Şubat 2021 11:22:43 (GMT+3) | İstanbul

İsveç’in Boden-Luleå bölgesinde bulunan H2 Green Steel (H2GS), uygun maliyetle fosilsiz çelik üretimini mümkün kılmak için ülkenin kuzeyindeki Norrbotten bölgesinde Avrupalı orijinal ekipman üreticilerini hedefleyen büyük ölçekli bir fosilsiz çelik tesisi kuracağını açıkladı. H2GS, Norrbotten bölgesinde 2,5 milyar € yatırım yapmayı ve 1.500 kişiye doğrudan istihdam yaratmayı hedefliyor. Şirketin üretimi 2024 yılında başlayacak ve H2GS, 2030 yılına kadar yıllık beş milyon mt yüksek kaliteli çelik üretim kapasitesine sahip olacak.

H2GS, ilham kaynağının İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, demir cevheri üreticisi LKAB ve elektrik şirketi Vattenfall tarafından gerçekleştirilen HYBRIT projesi olduğunu belirtti. Şirket, İsveç’i fosilsiz çelik üretiminin lideri olarak konumlandırma vizyonunu paylaşan HYBRIT kurucularıyla yakın bir iş birliği yapmayı dört gözle bekliyor.

Boden-Luleå bölgesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji, yüksek kaliteli demir cevheri ve Luleå’daki büyük limana olan erişimiyle fosilsiz çelik üretimi için benzersiz koşullar sunuyor. Proje, İsveç’in net ihracat değerini yaklaşık 30 milyar SEK (3,62 milyar $) artıracak.

H2GS Yönetim Kurulu Başkanı Carl-Erik Lagercrantz, “Avrupa çelik sektörünün dönüşümünü hızlandırmak istiyoruz. Elektrifikasyon, ulaşım sektöründen kaynaklanan karbon salımının azaltılmasında ilk adımdı. Bir sonraki adım, yüksek kaliteli fosilsiz çelikten araçlar yapmak,” dedi.