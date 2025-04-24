Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı birinci çeyrekte %23,4 arttı

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 663,3 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %6,3 düşüşle 587,29 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %21,8 düşüşle 76,02 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk üç ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %23,4 artışla 18.136 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %12,7 artışla 14,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.