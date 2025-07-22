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Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı 2025’in ilk yarısında %15,3 arttı

Salı, 22 Temmuz 2025 14:16:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,46 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %29,6 düşüşle 169,82 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %0,3 artışla 1,29 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk yarısında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %15,3 artışla 38.210 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %3,1 artışla 29,68 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Borular Gürcistan Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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