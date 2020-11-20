Güney Kore’nin ham çelik üretimi bu yıl 70 milyon mt’un altına düşecek

Cuma, 20 Kasım 2020 16:46:39 (GMT+3) | İstanbul

Piyasa kaynaklarının tahminlerine göre, Güney Kore’nin ham çelik üretiminin, Corona virüsü nedeniyle dört yıldır ilk kez 70 milyon mt seviyesinin altında olması bekleniyor. Ülkenin yılın tamamındaki ham çelik üretiminin 67 milyon mt ile 68 milyon mt aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Kore Demir ve Çelik Birliği’ne göre, yılın ilk dokuz ayında Güney Kore’nin çelik üretimi yıllık %7,7 düşüşle 49,55 milyon mt oldu. Güney Kore 2019 yılında yıllık %1,5 düşüşle 71,41 milyon mt ham çelik üretirken, 2018 yılında yıllık %2 artışla 72,46 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.