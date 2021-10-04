Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Ağustos döneminde %33,4 arttı

Pazartesi, 04 Ekim 2021 12:33:11 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Temmuz ayına göre %23,9 artışla 15,32 milyar ZAR (1,02 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Güney Afrika’nın ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %33,4 artışla 104,28 milyar ZAR (6,98 milyar $) oldu.

Bununla birlikte, Güney Afrika’nın Ağustos ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %13,1 artışla 6,92 milyar ZAR (463,18 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk sekiz ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %48,2 artışla 53,26 milyar ZAR (3,56 milyar $) seviyesinde yer aldı.