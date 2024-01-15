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Merafe Resources’ın ferrokrom üretimi olumsuz piyasa koşulları nedeniyle 2023’te düştü

Pazartesi, 15 Ocak 2024 10:40:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika merkezli ferrokrom üreticisi Merafe Resources geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte şirketin ferrokrom üretimi yıllık %22,6 düşüşle 75.000 mt olurken, yılın tamamında şirketin üretimi olumsuz piyasa koşulları nedeniyle yıllık %21,8 düşüşle 300.000 mt seviyesinde yer aldı.

Merafe Resources elektrik fiyatlarının yüksek olduğu kış sezonunda bir önceki çeyrekte olduğu gibi yalnızca Lion izabe tesisinin faaliyet gösterdiğini belirtti.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika Üretim 

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