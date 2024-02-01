Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2023 yılında %10,9 arttı

Perşembe, 01 Şubat 2024 11:38:13 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz 2023 yılının Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %10 düşüşle 18,1 milyar ZAR (969,3 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılının tamamında ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %10,9 artarak 225,5 milyar ZAR (12 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Aarlık ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %11,1 düşüşle 6,5 milyar ZAR (347,5 milyon $) olarak açıklandı. 2023 yılında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2022’ye kıyasla %0,7 düşerek 96,4 milyar ZAR (5,1 milyar $) seviyesinde yer aldı.