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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2023 yılında %10,9 arttı

Perşembe, 01 Şubat 2024 11:38:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz 2023 yılının Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %10 düşüşle 18,1 milyar ZAR (969,3 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılının tamamında ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %10,9 artarak 225,5 milyar ZAR (12 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Aarlık ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %11,1 düşüşle 6,5 milyar ZAR (347,5 milyon $) olarak açıklandı. 2023 yılında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2022’ye kıyasla %0,7 düşerek 96,4 milyar ZAR (5,1 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika İth/ihr İstatistikleri 

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