Glencore’un kömür üretimi 2023 yılında arttı

Perşembe, 01 Şubat 2024 14:32:00 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’da Merafe Resources ile ortak krom üretimi yapan İsviçre merkezli Glencore, 2023 yılına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında söz konusu ortak girişimde %79,5 hissesi bulunan Glencore’un ferrokrom üretimi çoğunlukla elektrik talebinin yüksek olduğu üç aylık kış döneminde izabe faaliyetlerine planlı olarak verilen ara ve yüksek enerji fiyatları sebebiyle yıllık %22 düşerek 1,16 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2023 yılında şirketin kömür üretimi Güney Afrika’daki verimliliğin artması beraberinde yağışlı havalar ve grev gibi kapasiteyi olumsuz etkileyen bazı dış etkenlerin etkisinin azalmasına bağlı olarak yıllık %3 artışla 113,6 milyon mt seviyesine çıktı. Söz konusu yılda Glencore’un koklaşabilir taş kömürü üretimi de yıllık %14 düşüşle 7,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket 2024 yılı için kömür üretim tahmininin geçtiğimiz yılın Kasım ayında %77 hissesini devralmak için anlaşma yaptığı Kanada merkezli Teck Resources Limited’in varlıkları hariç yaklaşık 105-115 milyon mt olduğunu belirtti.