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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %10,1 arttı

Cuma, 01 Aralık 2023 11:18:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %11,2 düşüşle 16,5 milyar ZAR (0,88 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %10,1 artarak 187,3 milyar ZAR (9,9 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Eylül ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %3,2 düşüşle 7,7 milyar ZAR (408,7 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk on ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,8 artarak 82,6 milyar ZAR (4,4 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika İth/ihr İstatistikleri 

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