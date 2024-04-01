Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %2,4 arttı

Pazartesi, 01 Nisan 2024 12:09:54 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %5,5 artışla 18,17 milyar ZAR (966 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %2,4 artarak 35,35 milyar ZAR (1,87 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Eylül ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %8,6 düşüşle 7,63 milyar ZAR (406 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk iki ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2023’ün aynı dönemine kıyasla %9,9 artışla 15,97 milyar ZAR (849 milyon $) seviyesinde yer aldı.