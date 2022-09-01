Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %34,7 arttı

Perşembe, 01 Eylül 2022 13:48:08 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,6 düşüşle 19,20 milyar ZAR (1,12 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %34,7 artışla 121,16 milyar ZAR (7,05 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Temmuz ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %5,5 düşüşle 8 milyar ZAR (465,67 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk yedi ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %22,3 artışla 56,53 milyar ZAR (3,29 milyar $) seviyesinde yer aldı.