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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %34,7 arttı

Perşembe, 01 Eylül 2022 13:48:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,6 düşüşle 19,20 milyar ZAR (1,12 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %34,7 artışla 121,16 milyar ZAR (7,05 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Temmuz ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %5,5 düşüşle 8 milyar ZAR (465,67 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk yedi ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %22,3 artışla 56,53 milyar ZAR (3,29 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika İth/ihr İstatistikleri 

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