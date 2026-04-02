Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %20,7 azaldı

Perşembe, 02 Nisan 2026 15:06:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %15,8 artışla 14,69 milyar ZAR (863 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %20,7 gerileyerek 27,35 milyar ZAR (1,61 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Şubat ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %17,9 düşüşle 7,02 milyar ZAR (412,73 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk iki ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2025’in aynı dönemine kıyasla %1,6 düşüşle 15,60 milyar ZAR (916,64 milyon $) seviyesinde yer aldı.


