Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %11,4 düştü

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %11,3 artışla 14,17 milyar ZAR (832,75 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %11,4 gerileyerek 67,87 milyar ZAR (3,99 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Mayıs ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %0,5 düşüşle 7,80 milyar ZAR (458,13 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk beş ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2025’in aynı dönemine kıyasla %1,3 düşüşle 39,17 milyar ZAR (2,30 milyar $) seviyesinde yer aldı.