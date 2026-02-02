Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’te %20,6 azaldı

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir 2025’in Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %8,8 düşüşle 12,44 milyar ZAR (776,96 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. 2025 yılının tamamında ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %20,6 gerileyerek 168,46 milyar ZAR (10,52 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Aralık ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %10,9 düşüşle 6,58 milyar ZAR (411,22 milyon $) olarak açıklandı. 2025’in tamamında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2024’e kıyasla %4,6 düşüşle 94,97 milyar ZAR (5,93 milyar $) seviyesinde yer aldı.