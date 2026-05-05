Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2026’nın Ocak-Mart döneminde %14,2 düştü

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Mart ayında bir önceki aya kıyasla %6,7 düşüşle 13,65 milyar ZAR (801,94 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %14,2 gerileyerek 40,93 milyar ZAR (2,41 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Mart ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %12,3 artışla 7,88 milyar ZAR (463,20 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk üç ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2025’in aynı dönemine kıyasla %0,4 artışla 23,51 milyar ZAR (1,38 milyar $) seviyesinde yer aldı.