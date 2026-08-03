 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Güney...

Güney Afrika'nın ana metal ihracat değeri 2026'nın ilk yarısında %7,1 azaldı

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 10:57:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,9 artışla 14,44 milyar ZAR (848,62 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %7,1 gerileyerek 82,42 milyar ZAR (4,84 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika'nın Haziran ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %7,3 artışla 8,36 milyar ZAR (491,36 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk altı ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2025'in aynı dönemine kıyasla %0,4 düşüşle 47,57 milyar ZAR (2,79 milyar $) seviyesinde yer aldı.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %11,4 düştü

01 Tem | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %12,8 azaldı

02 Haz | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2026’nın Ocak-Mart döneminde %14,2 düştü

05 May | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %20,7 azaldı

02 Nis | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2026’nın Ocak ayında aylık %1,9 artış kaydetti

04 Mar | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’te %20,6 azaldı

02 Şub | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Kasım döneminde %20,2 düşüş kaydetti

02 Oca | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Ekim döneminde %19,9 düştü

01 Ara | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %20,9 azaldı

03 Kas | Çelik Haberler

Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %20,3 düşüş kaydetti

01 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis