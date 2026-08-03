Güney Afrika'nın ana metal ihracat değeri 2026'nın ilk yarısında %7,1 azaldı

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,9 artışla 14,44 milyar ZAR (848,62 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ana metal ve metal ürün ihracatı değeri yıllık %7,1 gerileyerek 82,42 milyar ZAR (4,84 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika'nın Haziran ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %7,3 artışla 8,36 milyar ZAR (491,36 milyon $) olarak açıklandı. Yılın ilk altı ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri 2025'in aynı dönemine kıyasla %0,4 düşüşle 47,57 milyar ZAR (2,79 milyar $) seviyesinde yer aldı.