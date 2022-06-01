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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Nisan döneminde %28 arttı

Çarşamba, 01 Haziran 2022 14:09:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %26,3 düşüşle 14,34 milyar ZAR (924,23 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %28 artışla 64,61 milyar ZAR (4,16 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Nisan ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %14,3 düşüşle 7,83 milyar ZAR (503,70 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk dört ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %25,3 artışla 31,44 milyar ZAR (2,02 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika ith/ihr istatistikleri 

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