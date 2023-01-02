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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %21,8 arttı

Pazartesi, 02 Ocak 2023 09:20:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %36,4 artışla 19,11 milyar ZAR (1,12 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %21,8 artışla 188,94 milyar ZAR (11,12 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Kasım ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %4,9 artışla 8,63 milyar ZAR (507,59 milyon $) olarak açıklandı. Yılın 11 ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %18,8 artışla 90,68 milyar ZAR (5,33 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika İth/ihr İstatistikleri 

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