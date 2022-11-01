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Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %29,7 yükseldi

Salı, 01 Kasım 2022 09:43:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %5 artışla 18,02 milyar ZAR (987,24 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %29,7 artışla 156,33 milyar ZAR (8,57 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Eylül ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %2,3 düşüşle 8,54 milyar ZAR (467,90 milyon $) olarak açıklandı. Bu yılın ilk dokuz ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %22,3 artışla 73,82 milyar ZAR (4,05 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika Güney Afrika İth/ihr İstatistikleri 

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