Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %24,7 yükseldi

Perşembe, 01 Aralık 2022 11:34:46 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %22,3 düşüşle 14,01 milyar ZAR (808,09 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %24,7 artışla 169,97 milyar ZAR (9,80 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Ekim ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %3,6 düşüşle 8,23 milyar ZAR (474,51 milyon $) olarak açıklandı. Bu yılın ilk 10 ayında ise söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %19,6 artışla 82,04 milyar ZAR (4,73 milyar $) seviyesinde yer aldı.