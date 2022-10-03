Güney Afrika’nın ana metal ihracat değeri Ocak-Ağustos döneminde %31,6 arttı

Pazartesi, 03 Ekim 2022 09:29:24 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika Gelirler İdaresi (SARS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün ihracatından elde ettiği gelir bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %10,6 düşüşle 17,16 milyar ZAR (954,44 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ana metal ve metal ürün ihracat değeri yıllık %31,6 artışla 138,31 milyar ZAR (7,69 milyar $) oldu.

Bununla birlikte Güney Afrika’nın Ağustos ayı ana metal ve metal ürün ithalat değeri aylık %9,1 artışla 8,74 milyar ZAR (486,05 milyon $) olarak açıklanırken, bu yılın ilk sekiz ayında söz konusu ürünlerin ithalat değeri yıllık %22,8 artışla 65,27 milyar ZAR (3,63 milyar $) seviyesinde yer aldı.